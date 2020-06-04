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Тренд сезона: Нетребко похвасталась стильными мюлями с бахромой

Оперная певица предпочитает яркие неординарные вещи.

Тренд сезона: Нетребко похвасталась стильными мюлями с бахромой
Анна Нетребко. Фото Global look press.

Тренд на бахрому задали недели моды в Париже и Милане, а модницы по всему миру с удовольствием подхватили его. Не обошли стороной это актуальное течение и представители отечественного шоу-бизнеса.

В своем гардеробе активно использует бахрому, к примеру, Ксения Собчак. Полоски ткани или кожи делают ее образы более стильными и загадочными.

А вот оперная певица Анна Нетребко пошла дальше – она приобрела оригинальные мюли (обувь без задников на плоской подошве или небольшом каблуке. — Прим. ред.) с серебристой бахромой. Свою новинку дива с радостью продемонстрировала подписчикам в Instagram. Звезда надела оригинальную обувь с джинсами на прогулку в парк развлечений.

Нетребко демонстрирует новые туфли. Фото
Анна Нетребко демонстрирует новые туфли. Фото: https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Кстати, бахрома в этом сезоне актуальна не только на обуви и одежде, сумки со стильными элементами тоже обязательно должны оказаться в арсенале модниц. Об этом Teleprogramma.pro рассказал дизайнер Сергей Никулин. Кроме того, в тренде одежда и обувь лавандового цвета, рюши, минимализм и андрогенность.

Тэги

Анна НетребкоЗвездный стильмодные образытренды 2020
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