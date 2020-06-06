Домашний архив: Лиза Галкина в платье с объемным подолом состроила брату глазки

Шестилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина в платье с объемным подолом состроила глазки брату. Маленькая Лиза обожает модничать: ее гардеробу могли бы позавидовать многие представители отечественной эстрады. Девочка на регулярной основе экспериментирует с одеждой, меняя юбки на брюки, а штаны на платья.

Так, в фанатском аккаунте на днях появилось архивное фото, на котором Лиза и Гарри строит глазки брату, сидя на подоконнике внутри семейного поместья. На девчонке надето белое платье с объемным подолом без рукавов в стиле принцессы. Ткань наряда украшают рисунки различных сумок – практически главной слабости любой женщины. Довершают картину белые кроссовки на высокой подошве.

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«Ну какие же детки красавцы», «Ангелочки», «Гарри рядом с Лизой – настоящий рыцарь и защитник», «Чудо-детки», «Ягодки!», «Платье расчудесное просто. Как и всегда», — похвалили внешний вид ребенка в комментариях.