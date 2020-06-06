«Верховная царица»: Бузова в тренче цвета «мокрый асфальт» и джоггерах показала, как визуально добавить себе роста

В новом образе и без того немаленькая телеведущая стала выглядеть еще выше.

Ольга Бузова в тренче цвета «мокрый асфальт» и джоггерах показала, как визуально добавить себе роста. Поющая ведущая на регулярной основе радует свою аудиторию сменой образов: многие из этих вариантов истинные поклонники Ольги берут на вооружение, а затем реализуют в личных гардеробах, преподнося новые сочетания.

В субботу, 6 июня, Бузова на личном примере продемонстрировала, как визуально добавить себе роста с помощью пары трендовых вещей. Так, знаменитость примерила на себя тренч цвета «мокрый асфальт», который предпочла не застегивать, а под плащ спрятала комплект из укороченного черного топа и «располовиненных» джоггеров в тон тренчу. За счет грамотной длины верхней одежды и без того высокая Бузова (почти 180 сантиметров) стала еще более рослой.

В комментариях модный ход приняли с воодушевлением. «Верховная царица», «Хороша во всем – хоть в платье, хоть в пижаме», «Просто бомба», « Бузова задает тренды на плащи», «Бомбезный костюм. Пушка», — написали они.