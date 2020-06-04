Просто, но в тренде: Бузова отметилась на публике в нежно-розовой рубашке оверсайз и джинсах

Ольга Бузова всегда любила быть в центре внимания. Она смогла стать не только телеведущей, но и певицей. Когда-то в нее никто не верил из мира шоу-бизнеса, а теперь она дружит с самим Филиппом Киркоровым, а костюмы для концертов ей согласился шить сам Жан-Поль Готье. Артистка тратит миллионы рублей на наряды. К слову, на днях ее возлюбленный Давид Манукян поднимал себе настроение в ЦУМе и потратил миллион рублей на обновки, а также почти 10 тысяч долларов на бриллианты для своей девушки.

больше по теме Акцент на талии: Ольга Бузова в лонгсливе с открытым плечом и юбке макси пришла на работу Телеведущая в новом образе восхитила многих поклонников.

Так как этой весной Ольга почти не покидала свой дом, теперь она ходит на работу с радостью. На съемочной площадке девушка всегда предстает в новых образах. На этот раз телеведущая облачилась в рваные джинсы-дудочки, а также рубашку оверсайз нежного розового оттенка. Бузова стала носить парики, так как хочет сделать это трендом. К наряду она подобрала розовые локоны и серебристые туфли-лодочки.

«Снимай меня снимай и сзади, и спереди», — просила звезда. А потом побежала на площадку. Она была в приподнятом настроении, так как выпустила клип на новый трек «Я жую Орбит без сахара».

Добавим, что раньше некоторые молодые дизайнеры не были рады, когда Ольга носила их шедевры. Теперь, когда она стала знаменита, многие хотят равняться на телеведущую. Накануне девушка также показала свой очередной наряд. Она была облачена в длинную юбку и лонгслив с оголенным плечом. Образ подчеркнул ее осиную талию. Певица успела сбросить набранные за карантин килограммы.