«Очень идет»: Анна Бузова подчеркнула стройную фигуру кукольным платьем небесно-голубого цвета

Младшая сестра телеведущей призналась, что очень хотела бы оказаться сейчас на летней веранде.

31-летняя младшая сестра поющей ведущей Ольги Бузовой Анна подчеркнула стройную фигуру кукольным платьем небесно-голубого цвета. Вот уже третий месяц знаменитые родственницы стараются соблюдать режим самоизоляции, выбираясь из дома лишь по рабочим вопросам. На днях бизнесвумен призналась – она очень хотела бы наведаться в салон красоты, а еще с радостью оказалась бы в кафе с красивой летней верандой.

Вспомнила Анна и свой выезд за границу. Бузова поделилась архивным кадром, на котором облачилась в короткое кукольное платье небесно-голубого цвета. Кружева и оборки добавили образу нежности, а за счет пояса Анна стала смотреться выше и еще стройнее обычного. Комплектом к платью стала бежевая плетеная сумка и босоножки на танкетке в тон.

«Какая же вы красавица!», «Вам очень идет», «Барби!», «Агрессивно завидуем фигуре!», «Легкая и воздушная», — засыпали Анну комплиментами девушки в комментариях.