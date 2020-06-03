«Рабочая сторона»: Кристина Асмус подчеркнула свои формы брюками с высокой талией

Кристина Асмус стала знаменита благодаря сериалу «Интерны». Однако еще больше славы ей принесла роль в фильме «Текст». За постельные сцены девушку затравили, но при этом нашлось и много тех, кто заступился за актрису. Сама Кристина с юмором отнеслась к ситуации. А не так давно на артистку снова накинулись с критикой пользователи Сети. На этот раз за откровенное интервью, в котором она поведала о своих недостатках, комплексах и отношениях с Гариком Харламовым, ее мужем.

В свои 32 года Асмус может похвастаться стройной фигурой. По ее словам, лишь постоянный контроль питания не дает ей стать на пару размеров больше. Но на карантине девушка не могла себя ограничивать, поэтому призналась, что поправилась. Поклонники ей долго не верили, так как на снимках она демонстрировала не только стильные аутфиты, но и красивую фигуру. А вот новое фото девушки расставило все точки над «i».

Кристина позировала дома в бежевых брюках прямого кроя с высокой талией и боди телесного цвета с открытой спиной. Наряд подчеркнул формы актрисы, а точнее пятую точку.

«Рабочая сторона», — шутливо подписала кадр девушка.

Поклонники позавидовали артистке, у которой лишние килограммы откладываются в нужных местах. Многие одарили Асмус комплиментами. «Крис, красотка», «Нет слов, как всегда, шикарно», «Вот это виды!», «Красивый стан», «Ну сейчас начнется критика. зачем провоцируете?» — прокомментировали пост подписчики.