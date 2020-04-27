«Съедаю 60 бутербродов»: Кристина Асмус скрыла фигуру в ярком пальто оверсайз

Кристина Асмус недавно намекнула, что беременна. Однако фото с округлившимся животом оказалось шуткой. Девушка просто снималась в сериале, где ее героиня была ждала ребенка. Сама актриса не раз признавалась, что имеет много комплексов и склонна к полноте, поэтому тщательно следит за питанием и даже голодает перед фотосессиями. По словам девушки, если бы она дала слабину, то быстро сравнялась бы по объемам с мужем Гариком Харламовым.

Но похоже, что в самоизоляции многим сложно держать себя в руках. Ранее Ольга Бузова и Лера Кудрявцева признались, что набрали лишний вес. Теперь и Асмус пожаловалась на приступы обжорства. При этом она опубликовала фото, на котором позирует в джинсах скинни и пальто цвета фуксия свободного кроя. Наряд скрыл фигуру артистки. Свой образ она дополнила макияжем с розовыми тенями.

«Раньше у меня остро стояла проблема ночного обжорства. Сейчас я наедаюсь утром, днtм, вечером и ночью. И это только в перерывах между обычной трапезой. А в час ночи (когда я понимаю, что это последний приём пищи на сегодня) я беру двойную порцию бургеров. Но, поскольку ложусь я сейчас в 5 утра, то в 3 часа ночи я снова голодная. Иду на кухню за кусочком колбасы, а в итоге открываю Ящик Пандоры и съедаю 60 бутербродов», — рассказала девушка.

Асмус отметила, что совершенно не хочет правильно питаться. Она подозревает, что после самоизоляции ей придется изолироваться от холодильника. Поклонники не поверили актрисе. Многие заверили, что она прекрасно выглядит и полнота ей не грозит. «Сейчас у многих такая проблема, но вы выглядите офигенно», «Полнота, вам не грозит», «Хотя вы, Кристина, хорошо выглядите! Видимо, не в коня корм», — стали комментировать пост подписчики.