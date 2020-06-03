«Ощущение, что попала в фантастический фильм»: Кудрявцева в джинсах скинни и объемном кардигане вышла за покупками

Лера Кудрявцева почти три месяца провела на карантине. После поездки в Дубай в марте она с семьей коротала время в загородном доме. Работы у блондинки убавилось, но каждую неделю она ездила на съемки своих передач. Почти все ее внимание было сосредоточено на годовалой дочке Марии. Также она поддерживала мужа Игоря Макарова, которому приходилось тренироваться во дворе. Уже в апреле телеведущая с сожалением обнаружила, что поправилась.

По словам Леры, она умело маскирует изменения в фигуре нарядами свободного кроя и темных цветов. Девушка даже выяснила, что к такой хитрости прибегает и Ольга Бузова. Даже в свой день рождения телеведущая не стала наряжаться в платья, предпочитая яркий, но уютный домашний образ. Но накануне Кудрявцева решила отправится за покупками, так как открылись торговые центры. Она заглянула в «Европейский» и сразу удивилась переменам, связанных с пандемией коронавируса.

Охранники измерили звезде температуру. Тем, у кого не было маски, на входе раздавали средства защиты. Ко всему прочему, каждый посетитель теперь проходит сквозь арку, которая дезинфицирует одежду. Лера решила показать, как это происходит. Она запечатлела себя в джинсах скинни, белом джемпере и объемном сером кардигане.

«Сразу выдают маски, перчатки. А что самое удивительное, у меня ощущение, что я попала в фантастический фильм, стоит тепловизор и мерит температуру. 36 и 4 у меня? Отлично. И теперь мы заходим в такую кабинку», — поделилась впечатлениями телеведущая.

Некоторые поклонники заметили, что блондинка выглядела посвежевшей и отдохнувшей. Многим понравился ее повседневный look. В последнее время она стала чаще отдавать предпочтение джинсам.