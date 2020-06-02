«Очень серьезный кукленок»: Кудрявцева показала дочку в морковном платье за чтением сказки

Лера Кудрявцева недавно отпраздновала день рождения. Многие с трудом поверили, что ей исполнилось 49 лет. Праздник телеведущая устроила дома в узком кругу родных. Поздравить ее приехал сын от первого брака Жан, а также мама блондинки. Из-за пандемии коронавируса, она накрыла на стол дома, заказав еду из ресторана. Для девушки главным в жизни являются дети. Год назад она подарила дочку Марию своему молодому супругу Игорю Макарову.

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Девочку звездные родители скрывали первые несколько месяцев. Теперь кроха растет на глазах многочисленных поклонников блондинки. Она посещает развивающие занятия и плавает в бассейне, но в период самоизоляции Лера стала сама заниматься ребенком. Она ездит на работу, но у нее появилось больше свободного времени. Вечер вторника, 2 июня, телеведущая провела за чтением сказки. Она вышла в прямой эфир в Instagram вместе с наследницей.

Годовалая Мария предстала в платье морковного цвета. Девочке даже сделали прическу. На ее волосах была заколка. Кудрявцева усадила ребенка на колени и позволила ребенку листать книгу про «дракошу Тимошу».

«Давай передадим всем привет!» — сказала телеведущая. Девочка сначала задумалась, а потом сказала: «Бла-бла-бла». «Так тоже можно», — заявила ей мама.

Поклонники пришли в настоящий восторг от общения со звездой и ее наследницей. «Ну, очень серьезный ребенок!», «Машенька как ангел, улыбнись, ангелочек», «Какие вы классные. Очень серьезный кукленок», «Брови доча точно, как супруг ваш хмурит», «Машенька растет и на вас становится похожа», — прокомментировали пост подписчики.