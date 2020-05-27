Лера Кудрявцева: «Звездные наследники критикуют родителей»

30 мая в 21:00 гостями ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станут дети знаменитых родителей. Наследники Елены Яковлевой, Леонида Якубовича, Михаила Ефремова, Олега Газманова, Александра Серова и Александра Малинина придут ко мне в студию и поделятся своими самыми сокровенными переживаниями, связанными с родителями. Вы удивитесь, но детство ребенка, выросшего в «звездной» семье, зачастую совсем не похоже на сказку…

Помните заводной хит «Танцуй, пока молодой» Олега Газманова? Клип на эту песню казался гимном семьи и молодости: отец и сын Газмановы исполняли песню вместе и казались такими счастливыми, что им можно было только позавидовать. Однако когда Родиону исполнилось тринадцать лет, его родители развелись, и детство мальчика резко закончилось…

– Это объясняет, почему у меня нет семьи, – рассуждает Родион, вспоминая свои детские переживания.

Не обзавелся семьей и сын Елены Яковлевой Денис. Молодой мужчина может похвастаться великолепным, даже атлетическим сложением, он много времени посвящает спорту, и все же его тело не похоже на тело человека, ведущего здоровый образ жизни. Денису нравятся татуировки, в том числе на лице. Выглядят они весьма специфически, и в СМИ регулярно появляются новые фотографии сына знаменитой актрисы.

– Да, я хочу оставить свою маму без внуков, а себя – без детей, – откровенно отвечает Денис на вопрос о том, каким видит свое будущее.

Что ж, он имеет на это полное право. Личная жизнь на то и личная, чтобы принимать решения самостоятельно и самостоятельно же за них отвечать.

Дочь Леонида Якубовича Варвара – красотка с копной кудрявых рыжих волос – тоже не спешит связать себя узами брака. Мужчина, за которым она почувствовала бы себя как за каменной стеной, девушке пока не встретился. И, похоже, она не намерена торопить события.

Ни Денис, ни Варвара своих знаменитых родителей не критикуют. Ведь они своих наследников во всем поддерживают и стараются окружить их вниманием и любовью. А вот девятнадцатилетняя дочь Михаила Ефремова Анна-Мария высказывается о родителях совсем в ином ключе.

– Когда родители – алкоголики, ты не особо их любишь, – с обидой говорит Анна-Мария.

Никого не хочу осуждать, но родители, которые злоупотребляют спиртным – это всегда большой стресс для ребенка. А родители Анны-Марии, к сожалению, не всегда ведут себя образцово, когда выпьют… Девушку можно понять: ей стыдно за людей, ближе которых – по крайней мере, пока – у нее просто нет.

У дочерей Александра Серова и Александра Малинина тоже накопилась масса вопросов к своим отцам. Кира, дочь Малинина, прилетела из США специально, чтобы увидеться с отцом и спросить его, испытывает ли он к ней хоть какие-то чувства. А дочь Серова давно лелеет надежду расспросить отца о его внебрачных дочерях, отношения с которыми складываются непросто…

Странно, да? Дети популярных родителей, на месте которых хотели бы оказаться многие, не так уж счастливы, как кажется на первый взгляд. Они не купаются в роскоши, не пользуются своим положением «звездных» детей и далеко не всегда чувствуют себя нужными и любимыми. Не стоит завидовать им, ведь вы не знаете, как обстоят дела в их семьях на самом деле…