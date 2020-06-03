Акцент на талии: Ольга Бузова в лонгсливе с открытым плечом и юбке макси пришла на работу

Ольга Бузова никогда не боялась экспериментов. Бывшая участница «Дома-2», а теперь ведущая этого проекта, любит наряжаться. С тех пор, как карьеру певицы принесла ей славу и деньги, она с радостью тратит на себя крупные суммы. К слову, этим же увлекается и ее возлюбленный Давид Манукян. В первый день лета он потратил миллион рублей в ЦУМе на обновки. А вот своей избраннице блогер купил кольцо и сережки с бриллиантами.

Бузова уже больше двух месяцев находится на самоизоляции. Но она находит способы показать себя во всей красе. Так, каждую неделю девушка отправляется на работу. На съемках «Бородина против Бузовой» она появилась накануне в стильном летнем образе. Телеведущая облачилась в черный лонгслив с открытым плечом и белую юбку макси в крапинку. Черные кожаные сапоги и пояс в тон подчеркнули ее талию.

Ольга заплела волосы в аккуратные косички, а на лицо нанесла макияж с акцентом на глаза. Телеведущая покрасовалась на камеру, а затем отправилась сниматься. Многие поклонники пришли в восторг от ее аутфита.

К слову, недавно Бузова записала новую песню «Орбит без сахара». Для выступления под этот трек Бузова выбрала сверкающий кроп-топ и брюки, а также яркий розовый парик. Артистка задумала ввести моду на парики и готовится примерить разные образы.