Ольга Бузова похвасталась колечком с бриллиантами почти за 10 тысяч долларов

Певица Ольга Бузова в сторис Instagram похвасталась колечком с бриллиантами. Как сообщает телеграм-канал «Только никому», его стоимость составляет около десяти тысяч долларов.

«Оля Бузова начала наконец получать дивиденды от пиар-поддержки с Давой на всех платформах. Так можно и дальше строить любовь на публику. Не стыдно», — говорится в сообщении.

Отметим, что Ольга Бузова уже больше года счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Она уже не раз отмечала, что мечтает наконец снова выйти замуж. Исполнительница не перестает думать о детях, которых у нее пока нет.

В то же время не так давно Ольга Бузова призналась, что не одна свадьба не может спасти отношения, если в паре есть конфликты и непонимание. Про свое будущее торжество она сказала, что оно случится тогда, когда она этого захочет.

Некоторые подписчики Бузовой до сих пор думают, что роман с блогером Манукяном — пиар-ход с целью получения новых подписчиков.