«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Жанна Бадоева: «Что происходит в Мюнхене после открытия границ»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Ольга Бузова похвасталась колечком с бриллиантами почти за 10 тысяч долларов

Звезда сейчас счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном.

Ольга Бузова похвасталась колечком с бриллиантами почти за 10 тысяч долларов
Бузова похвасталась дорогим кольцом/http://globallookpress.com/

Певица Ольга Бузова в сторис Instagram похвасталась колечком с бриллиантами. Как сообщает телеграм-канал «Только никому», его стоимость составляет около десяти тысяч долларов.

Ольга Бузова. Фото
Бузова похвасталась дорогим кольцом с бриллиантами. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

«Оля Бузова начала наконец получать дивиденды от пиар-поддержки с Давой на всех платформах. Так можно и дальше строить любовь на публику. Не стыдно», — говорится в сообщении.

Отметим, что Ольга Бузова уже больше года счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Она уже не раз отмечала, что мечтает наконец снова выйти замуж. Исполнительница не перестает думать о детях, которых у нее пока нет.

В то же время не так давно Ольга Бузова призналась, что не одна свадьба не может спасти отношения, если в паре есть конфликты и непонимание. Про свое будущее торжество она сказала, что оно случится тогда, когда она этого захочет.

Некоторые подписчики Бузовой до сих пор думают, что роман с блогером Манукяном — пиар-ход с целью получения новых подписчиков.

Тэги

Давид МанукянНовости googleОльга БузоваОльга Бузова последние новости
Loading...