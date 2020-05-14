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Ирина Безрукова поделилась рецептом азиатской горячей закуски «Хайнань»

Ее она советует попробовать всем любителям вкусных и нежирных блюд.

Ирина Безрукова поделилась рецептом азиатской горячей закуски «Хайнань»
Безрукова рассказала, как готовить горячую закуску "Хайнань"/http://globallookpress.com/

Актриса Ирина Безрукова в Instagram поделилась рецептом азиатской горячей закуски «Хайнань». Отведать ее она посоветовала всем, кто обожает вкусные, но не жирные блюда.

Для закуски «Хайнань» понадобятся три большие помидоры, растительный сыр тофу или сулугуни (150 граммов). Также необходим черный перец, соевый соус и кунжутное масло (2–3 столовые ложки).

«Помидоры нарезаете кружочками и раскладываете в один слой в емкости для запекания. Сыр тофу или сулугуни можно нарезать или натереть. Если используете сулугуни — блюдо можно не солить. Выкладываете сыр на помидоры».

Ирина Безрукова

По словам Безруковой, затем необходимо добавить чуток перца. Полить все кунжутным маслом и соевым соусом. После закуску необходимо поместить на несколько минут в духовку. Как она отметила, блюдо должно получиться очень сочным. Также звезда посоветовала добавить немного зелени. Безрукова пожелала своим подписчикам легкости в теле и приятного аппетита.

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