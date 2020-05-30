«Какая вы красивая»: Нетребко в бархатном жакете и белых брюках прогулялась по парку в Бадене

Оперная дива сводила сына Тьяго в знаменитый розариум. Но некоторые поклонники заверили, что она стала самым ярким цветком в парке.

Анна Нетребко обычно радует фанатов не только вокальными данными, но и безупречным чувством стиля. Однако этой весной на два месяца певица стала домохозяйкой и почти не покидала квартиру в Вене из-за карантина. Но в мае жизнь артистки постепенно стала налаживаться. Пока она не вернулась на сцену, но много гуляет и посещает разные общественные места. Певица уже отметилась в музее Ернста Фукса, а также в зоопарке.

Каждый раз Анна предстала то в коротком сарафане, то в белоснежном костюме. Жаркая погода располагала к женственным образам.

«Сегодня проснулась с болезненной мыслью — я страшно скучаю по Нью Йорку… и гламуру», — призналась оперная дива, отсидев почти три месяца на карантине.

Очередные выходные она решила не сидеть дома. Артистка с сыном Тьяго приехала в пригородный город Баден и прогулялась по розарию.

Для такого случая Нетребко облачилась в белые брюки, леопардовую водолазку и черный бархатный жакет с вышивкой в виде фей. Сумка лимонного цвета дополнила и без того броский образ. Певица распустила волосы и накрасила губы алой помадой.

«Здесь очень, очень красиво. Мы приехали посмотреть знаменитый розарий», — пояснила она.

Оперную диву сразили розы, растущий повсюду и совершенно разных оттенков.

Некоторые поклонники в свою очередь заверили, что сама Анна стала главным и самым ярким цветком в парке. «В этом розарии вы самая красивая», «Красота в красоте», «Розы красивей нет, чем Анна», «Вы и цветы», «Какая вы красивая», «Вы самая красивая и яркая среди роз», — прокомментировали пост подписчики.