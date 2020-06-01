«Просто куклята»: Эммануил Виторган нарядил подросших дочерей в одном стиле

Эммануил Виторган в свои 80 лет не перестает удивлять поклонников. В двух первых браках у него родились дочь Ксения и сын Максим. Когда актер сыграл свадьбу с третьей избранницей Ириной Млодик, то никто не подозревал, что они захотят завести общих наследников. В 2018 году у них родилась дочь Этель, а спустя год суррогатная мать выносила для них еще одну малышку — Клару. По словам артиста, дети — главный смысл жизни и настоящее счастье.

Многие из окружения звезды заверяют, что Виторган помолодел с рождением дочерей. Он и его жена успевают не только заботится о наследниках, но и работать. В самоизоляции они устраивают онлайн концерты, не давая публике скучать. Но, конечно, все их внимание чаще всего сосредоточено на детях. Актер часто делится фото и видео с наследницами. Его младшая дочка уже начала говорить. Девятимесячная кроха не перестает умилять поклонников пары.

А 1 июня Эммануил Гедеонович поделился новым семейным фото. Он позировал с Кларой, которая сидела у него на коленях, а Млодик держала вторую наследницу. Артист одел девочек в одном стиле. Старшая кроха предстала в платье с леопардовым принтом. А ее сестра позировала в шортах и джемпере из такой ткани с меховой оторочкой. Головы юных красавиц украшали ободки с бантами.

«Поздравляем всех мамочек и папочек, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек с международным Днем защиты детей! Пусть наши детки будут здоровы и всегда защищены!» — написал Виторган.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие одарили комплиментами малышей артиста. «Это просто куклята! Счастья им и их родителям», «И ваших красивых девочек с праздником», «Вы рядом с ними молодеете», «Красивая семья», — прокомментировали пост подписчики.