«Мы в шоке»: восьмимесячная дочь Эммануила Виторгана сказала первое слово

Эммануил Виторган недавно отметил 80-летие. Артист счастлив в браке с третьей женой — Ириной Млодик. Никто не подозревал, что женщина после 50 лет захочет иметь детей. В феврале 2018 года у супругов родилась дочь Этель. Несмотря на множество слухов, избранница актера заверила, что рожала сама. Еще больше многие удивились, когда спустя год на свет появилась еще одна девочка, Клара. На этот раз ребенка родила суррогатная мать.

Теперь Виторган — многодетный папа, так как от прошлых отношений — дочка Ксения и сын Максим. Со всеми он поддерживает дружеские отношения. В эфире одной из передач Андрея Малахова артист заверил, что дети для него стали смыслом жизни. Обычно он много гастролирует с женой, но в период карантина пара коротает дни дома. Недавно они показали, как качают малышек на качелях. А теперь Эммануил Гедеонович показал первые успехи восьмимесячной дочки.

Супруги поделились трогательным видео, на которых маленькая Клара четко говорит: «Эмма».

«Мы в шоке! Сегодня Кларочка назвала меня по имени Эмма!» — гласит подпись.

Актер был поражен, когда услышал свое имя в сокращенном варианте от ребенка. К слову, кроха окрепла и теперь спокойно сидит. Она предстала в платье темного цвета. В таком юном возрасте малышка уже проявляет свой характер. Она любит играть со своей сестрой. Иногда девочка позволяет себе шалости, чем только умиляет родителей.