Манеж, плюшевые мишки и конструктор: Виторган показал игровую комнату дочерей от Млодик

Вместе с 58-летней Ириной Млодик актер театра и кино воспитывает двух младших детей. В феврале 2018 года пара обзавелась общей наследницей — дочкой Этель. В отличие от многих других знаменитостей, Эммануил Виторган не видел смысла скрывать ребенка от общественности.

Так же, к слову, поступил и шоумен Максим Галкин. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале время от времени публикует в Instagram свежие фото и видеоролики с участием шестилетних двойняшек Гарри и Лизы. Супруг Примадонны отечественной эстрады дал понять, что таким образом, он лишил папарацци возможности получить эксклюзивные кадры с его детьми.

В своем микроблоге Эммануил Гедеонович поделился видеороликом, показав игровую комнату своих дочерей. Помимо двухлетней Этель, в семье подрастает и маленькая Клара, ей всего восемь месяцев. Именно для нее в гостиной именитого актера появился манеж.

Для старшей наследницы Ирина Млодик покупает игрушки-сортеры, направленные на развитие логики, творческого мышления и мелкой моторики. Также у Этель есть детская машинка-каталка и конструктор. Но фаворитом крохи, как говорит Виторган, стал музыкальный плюшевый медведь, поющий голосом Иосифа Кобзона.

«Теперь эта любимая игрушка нашей Этель! Звучит голос нашего друга Иосифа Давидовича!» — отметил актер.

Напомним, что от старшего сына Максима у Эммануила Виторгана есть три внука: 23-летняя Полина, 19-летний Даниил и трехлетний Платон.