Неизменно прекрасна: Гагарина вышла на самокатную прогулку в джинсовке в шотландскую клетку и платье миди

Несмотря на слухи о разводе, певица старается не унывать.

Несмотря на появившиеся слухи о разводе, певица и наставница шоу «Голос.Дети» Полина Гагарина старается не унывать, уделяя все больше времени активному отдыху: играм в баскетбол, домашним тренировкам и общению с детьми – сыном Андреем и дочерью Мией.

Так, в пятницу, 29 мая, Полина выбралась на прогулку с самокатами неподалеку от собственного участка. Для публичного выхода артистка, вопреки ожиданиям, выбрала не штаны, в которых в теории кататься было бы удобнее и безопаснее, а бежевое платье миди с глубоким разрезом у левой ноги. Образ Гагарина подкрепила светлой и свободной джинсовой курткой со вставками из шотландской клетки — этот атрибут гардероба не теряет актуальности из сезона в сезон. Дополнила Полина образ белыми кедами.

В комментариях тем временем выразили беспокойство за физическую целостность Гагариной.

«Вы в платье не упадете? Будьте осторожны», «Полина, вы как всегда прекрасны», «Стройные, эффектные ноги, такие нужно показывать!», «Какая же вы красотка», — высказывают свое восхищение люди.