Всегда на стиле: 33-летняя Полина Гагарина в бледно-сером костюме отправилась на пробежку

Певица изнуряет себя тренировками после слухов о проблемах с мужем.

Полина Гагарина не комментирует слухи, которые появились в середине мая. В СМИ сообщили, что она рассталась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. По неподтвержденной информации, они не живут вместе уже около полугода. При этом иногда Дмитрий появлялся на фото с певицей, а у себя на странице в Instagram фотограф выкладывал семейные кадры. Но после тревожных новостей супруги предпочли не делать никаких заявлений.

Тем временем Полина стала делиться трогательными видео с подросшей дочкой Мией. Лицо малышки она все еще скрывает, но с радостью хвастается ее достижениями. На днях они синхронно танцевали на улице. Также певица вернулась к активным тренировкам. Она старается следить за собой и вести активный образ жизни.

Накануне Гагарина снова отправилась на пробежку. Для начала она провела разминку со своим персональным тренером. Потом артистка побежала, а вот мужчина в ее розовой кофте стал следить за ней, катаясь на велосипеде. Девушка в какой-то момент решила подурачиться и стала прыгать, делая вид, что бежит. При этом она предстала в бледно-сером костюме, состоящем из спортивных брюк и лонгслива на молнии.

33-летняя звезда была без макияжа и укладки. Волосы она собрала в небрежный пучок, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

«Эта тренировка такая тяжелая», — с иронией сказала певица и попросила ее не снимать. Некоторые поклонники заметили, что Полина выглядела очень утомленной.