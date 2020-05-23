Знаменитая исполнительница Полина Гагарина впервые стала мамой в 20 лет. Девушка училась в институте, вышла в 2007 году замуж за актера Петра Кислова, и в том же году у них родился сын Андрей. В беседе с блогером Идой Галич звезда призналась, что в том возрасте материнство для нее не стало каким-то открытием.

«Мне ка­жет­ся, что то­гда я в прин­ци­пе не осо­зна­ва­ла свое ма­те­рин­ство. Про­сто бра­ла и де­ла­ла все, что тре­бу­ет­ся, вы­пол­ня­ла свою функ­цию ма­мы. Ко мне толь­ко со вре­ме­нем при­шло по­ни­ма­ние, что те­перь — и все­гда — я долж­на стро­ить свою жизнь с но­вым че­ло­ве­ком, за ко­то­ро­го несу от­вет­ственность» — рассказала певица.

Практически все свое время студентка Гагарина посвящала учебе. А с малышом ей помогала мама, которая и по сей день остается серьезной опорой для певицы. Во втором браке с фотографом Дмитрием Исхаковым у звезды родилась дочка Мия, которой этой весной исполнилось три годика. «Сы­на я ро­ди­ла в 20 лет, а доч­ку в 30, — резюмирует Гагарин. «Это со­вер­шен­но раз­ные ощущения».

В мае стало известно, что Гагарина и Исхаков уже не вместе. Поскольку певица тщательно защищает свою личную жизнь от общественности, то новость о расставании просочилась в публичное пространство спустя чуть ли не два месяца после разрыва звездной пары. Сама Гагарина никак не комментирует произошедшее.