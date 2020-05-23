Знаменитая исполнительница Полина Гагарина впервые стала мамой в 20 лет. Девушка училась в институте, вышла в 2007 году замуж за актера Петра Кислова, и в том же году у них родился сын Андрей. В беседе с блогером Идой Галич звезда призналась, что в том возрасте материнство для нее не стало каким-то открытием.
«Мне кажется, что тогда я в принципе не осознавала свое материнство. Просто брала и делала все, что требуется, выполняла свою функцию мамы. Ко мне только со временем пришло понимание, что теперь — и всегда — я должна строить свою жизнь с новым человеком, за которого несу ответственность» — рассказала певица.
Практически все свое время студентка Гагарина посвящала учебе. А с малышом ей помогала мама, которая и по сей день остается серьезной опорой для певицы. Во втором браке с фотографом Дмитрием Исхаковым у звезды родилась дочка Мия, которой этой весной исполнилось три годика. «Сына я родила в 20 лет, а дочку в 30, — резюмирует Гагарин. «Это совершенно разные ощущения».
В мае стало известно, что Гагарина и Исхаков уже не вместе. Поскольку певица тщательно защищает свою личную жизнь от общественности, то новость о расставании просочилась в публичное пространство спустя чуть ли не два месяца после разрыва звездной пары. Сама Гагарина никак не комментирует произошедшее.