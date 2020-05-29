«Отчаянная домохозяйка в розовом»: Утяшева в кроп-топе и леггинсах продемонстрировала растяжку на кухне

Ляйсан Утяшева в кроп-топе и леггинсах продемонстрировала эффектную растяжку на кухне. Супруга Павла Воли и мать двоих детей неоднократно признавалась, что обожает готовить: любовь к правильной еде появилась у Ляйсан после того, как она вышла замуж за резидента Comedy Club. Порой Утяшева удачно совмещать приготовление блюд со своим спортивным настоящим: так, на новом видео гимнастка продемонстрировала свое главное умение – поперечный шпагат.

В кадре Ляйсан появилась в розовом спортивном кроп-топе, подчеркивающем красивую спину, а также в леггинсах, визуально добавляющих длины ногам. Во время очередного кулинарного этапа Утяшева внезапно забросила ногу на стол, чем немало удивила подписчиков. На этом, впрочем, спортивный марафон не завершился – по ходу процесса приготовления Утяшева несколько раз присела, чтобы размять косточки, а затем устроила махи ногами.

«Отчаянная домохозяйка в розовом пытается убить сразу двух зайцев: зарядку сделать, и вкусненько и полезно похулиганить», — описала с иронией происходящее в кадре она.

В комментариях женская часть аудитории позавидовала фантастической форме Ляйсан. «Вот это ноги от ушей!», «Розовая пантера», «Вы стали еще стройнее», «Ляся спустилась будто с небес. Богиня!», — пишут они.