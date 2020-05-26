Оголила живот: постройневшая Утяшева в кроп-топе блеснула точеной талией

Ведущая проекта «Танцы» на ТНТ похвасталась идеальным прессом, дав понять, что за время самоизоляции она не прибавила в весе.

34-летняя Ляйсан Утяшева за неимением возможности отправиться в спортзал устраивала тренировки дома. В stories Instagram знаменитость поделилась отчетным снимком, дав понять, что за время самоизоляции она не прибавила в весе. А даже наоборот! Возлюбленная резидента Comedy Club Павла Воли заметно постройнела.

Ведущая проекта «Танцы» на ТНТ, еще будучи в профессиональном спорте, привыкла выкладываться на максимуме своих возможностей. При том, что Ляйсан стала мамой двоих детей: сына Роберта и дочки Софии — она не уступает в стройности и более юным девушкам. Все благодаря тому, что Утяшева работает над своим телом.

К слову, несмотря на то что гимнастка следит за фигурой, она любит и умеет вкусно готовить. В одном из интервью Ляйсан призналась, что отдает предпочтение именно домашней кухне. Телеведущей важно знать, из чего приготовлены те блюда, которые им подают в ресторане. Муж Утяшевой в восторге от кулинарных изысков своей второй половинки. По словам Ляйсан, ей доставляет большое удовольствие баловать супруга его любимыми деликатесами.

На свежем селфи Утяшева предстала в кроп-топе, блеснув точеной талией и подтянутым прессом. Судя по всему, телеведущая рискнула оголить живот для того, чтобы доказать своим поклонникам: и на самоизоляции можно добиться высоких показателей там, где речь заходит о фигуре и красоте.