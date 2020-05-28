«Голодом спортсменок не морят»: Ляйсан Утяшева рассказала о рационе питания гимнасток

Как отметила супруга юмориста Павла Воли, в свое время она завидовала футболистам, у которых стол буквально ломился от вкусной еды.

Супруга юмориста Павла Воли, популярная телеведущая Ляйсан Утяшева, рассказала о рационе питания гимнасток. Как известно, с четырех до двадцати лет она активно занималась художественной гимнастикой и стала двукратной чемпионкой Европы.

«Абсолютно честно вам скажу, что в сборной России у нашего тренера Ирины Винер голодом спортсменок не морят». Ляйсан Утяшева

По словам Ляйсан Утяшевой, на завтрак девушки, как правило, едят яйцо, овощи, немного фруктов, напиток из сухофруктов. Также всем дают свежевыжатый морковный сок с оливковым маслом. На обед спортсменки получают овощной суп, рыбу, рыбные котлеты на пару, куриную грудку с гречкой, овощи.

Как заметила звезда, в свое время она и ее подруги по сборной сильно завидовали футболистам. У тех на совместных сборах стол буквально ломился от вкусной еды, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Ляйсан Утяшева за свою карьеру выиграла огромное количество всевозможных турниров по художественной гимнастике. Впрочем, некоторые эксперты склонны считать, что она так до конца и не раскрылась в своем виде спорта. Зато сейчас она прекрасно зарекомендовала себя на телевидении. Особенно в проекте «Танцы» на ТНТ.

Утяшева уже почти восемь лет счастлива в браке с юмористом Павлом Волей. От этих отношений на свет у звезд появилось двое детей. Сын Роберт родился в 2013 году, а дочь София — в 2015-м. Утяшева и Воля — заядлые путешественники. Правда, сейчас из-за пандемии они вынуждены проводить время дома.

Кстати, не так давно они вместе с мужем запустили интересный проект. Делают гимнастику в режиме онлайн с другими звездами. В частности, одним из гостей знаменитостей стал супруг Аллы Пугачевой, телеведущий и юморист Максим Галкин. Во время того эфира он показал, что находится в спортивном зале в его замке в деревне Грязь.