Невестка Орбакайте проводит вечера на даче Пугачевой за просмотром «Великолепного века»

23-летняя Алена Краснова рассекретила, как проводит вечера на бывшей даче Примадонны. Возлюбленная музыканта Никиты Преснякова начала смотреть турецкий сериал «Великолепный век». К слову, главные роли в многосерийной ленте сыграли: Мерьем Узерли, Халит Эргенч, Нур Феттахоглу, Бурак Озчивит и Пелин Карахан. Ранее модель утверждала, что каждый вечер она выходит на пробежку. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, еще до введения режима самоизоляции старший внук Аллы Борисовны вывез возлюбленную за город, на Истру.

Ни для кого не секрет, что Никита Пресняков присматривает за особняком звездной бабушки. Сама Примадонна вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в Подмосковной деревне Грязь.

К слову, Алена Краснова прервала добровольную изоляцию ради двойного свидания. Вместе с близкой подругой невестка Орбакайте устроила пикник на природе для их избранников. Модель не скрывает, что дорожит отношениями с Никитой. В беседе с поклонниками девушка дала понять, что никак не ожидала получить от сына Орбакайте предложение руки и сердца. Супруги поженились в июле 2017 года. По словам певца, они пока не планируют детей.