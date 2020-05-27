Леди на контрасте: Бузова пришла на съемки в объемных белых брюках и алой блузе с рукавами-фонариками

Мама 34-летней Ольги Бузовой говорила о том, что ее дочь продолжает активно сниматься даже в условиях домашней изоляции. Ирина Александровна уже больше месяца не виделась с наследницей. Однако пока поющая телеведущая вряд ли решится посетить родной город — Санкт-Петербург.

Ранее на пресс-завтраке телеканала «Муз-ТВ» светская львица подтвердила слухи о том, что она состоит в отношениях. Девушка встречается с шоуменом и певцом Давидом Манукяном. Так, Ольга с юмором уточнила, что теперь дает концерты не только на стадионах, но и дома. Судя по всему, рядом с Бузовой ее возлюбленному скучать не приходится.

Молодые люди уже отметили важную для них дату — девять месяцев отношений. Манукян устроил для своей второй половинки романтический ужин, заказав в ресторане любимые блюда телеведущей. Кроме того, шоумен подарил Бузовой букет роз. Просторную гостиную Давид украсил воздушными шариками. Позже сама Ольга призналась, что ей посчастливилось встретить своего человека и того же она желает всем своим подписчицам, у которых нет пары.

В микроблоге певица поделилась свежим отчетным снимком. На съемочной площадке проекта «Бородина против Бузовой» Ольга появилась в объемных белых брюках и алой укороченной блузе с рукавами-фонариками, отдав предпочтение контрастному луку. Примечательно, что акцент телеведущая сделала на талии и подтянутом прессе.