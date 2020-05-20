«Стараюсь выглядеть красиво»: Бузова в кроп-топе и легинсах сделала акцент на талии

34-летняя Ольга Бузова не скрывает: даже в сегодняшних реалиях она сумела найти для семя много плюсов. Так, пока поющая телеведущая находится дома, она успевает сделать то, на что раньше у нее просто не хватало времени из-за бесконечных гастролей, репетиций, концертов и съемок. Возлюбленная шоумена Давида Манукяна уточнила, что даже тренировки стали куда интереснее, ведь ей некуда спешить и можно полностью погрузиться в процесс. По словам Ольги, для нее самым ярким открытием стали танцевальные уроки Аллы Духовой. Ведущая «Дома-2» подметила, что всего за одно занятия она проработала все группы мышц, не забыв и про растяжку.

«Кстати, дома я всегда стараюсь выглядеть красиво, поэтому занимаюсь в удобной и яркой одежде… Я надеюсь, что и вы нашли время на себя и смогли насладиться тем, на что раньше не хватало времени», — уточнила Бузова, обратившись к верными почитателям.

Перед объективом фотокамеры возлюбленная Давида Манукяна позировала в облегающих фигуру легинсах и кроп-топе, который она надела под толстовку оверсайз. Таким образом, акцент телеведущая сделала именно на талии, продемонстрировав пресс. Свой спортивный лук светская львица дополнила практичными кроссовками.