«Такой щеканыч»: Анастасия Костенко нарядила трехмесячную дочку в розовый комбинезон

Анастасия Костенко в середине мая проводила своего мужа Дмитрия Тарасова на сборы. Футболист впервые за несколько месяцев отправился на сборы в Казань. Его избранница осталась один на один с двумя детьми. На карантине она много тренировалась, чтобы вернуться в форму, а в свободное время играла с малышками. Ева родилась в феврале этого года, а вот Милане скоро стукнет два года.

Костенко любит наряды в стиле Family Look. Очень часто она подбирает одежду в одной цветовой гамме для всех членов семьи. А пока ее младшая наследница совсем кроха, девушка решила нарядить ее в розовый комбинезон и шапку с бантом. Сама Анастасия предстала на фото в черном костюме от Adidas. В спортивном стиле был выбран наряд и для Евы. Жена Тарасова попозировала с детьми на лужайке у дома.

По словам девушки, она вся занята домашними хлопотами, но ей не терпится выйти из карантина и навестить родных. Также Анастасия ждет возвращения супруга.

Поклонники стали бурно обсуждать снимки. Не раз девушку обвиняли в отсутствии вкуса. На этот раз нашлись те, кто заподозрил, что костюм модели вовсе не фирменный. А вот фанаты одарили комплиментами дочерей Костенко. «Паленый костюм», «А Настя, прям, обязана за миллионы одеваться? Чем плохи обычные вещи не за 100 000, а за 2000-3000?», «Мама вообще расцвела», «Двое из ларца, одинаковы с лица», «Как посадили, так и сидит куколка», «Такой щеканыч», — прокомментировали пост подписчики.