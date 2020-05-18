«Потому что люблю»: Костенко расплакалась, прощаясь с Тарасовым

Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса вновь вернулся к тренировкам.

«Наконец-то разрешили тренироваться, и я еду в Казань. С одной стороны, я этого очень ждал, а с другой – тяжело после 3 месяцев с семьей уезжать. Любимая жена и мои доченьки, я вас очень люблю и уже скучаю. Как только наладится обстановка, заберу вас к себе», — высказался спортсмен в личном блоге.

Его супруга Анастасия Костенко также опубликовала трогательное послание в адрес своей второй половинки. Время, которое она провела вместе с мужем, она назвала «волшебным» и «потрясающим».

«Родной мой, я очень за тебя рада и жду твоего звонка и дальнейших указаний. Вот пишу этот текст и плачу, потому что очень сильно тебя люблю и уже скучаю. И наши малышки тебя очень любят! Постараюсь донести Милашке, отвечая на ее вопрос «папа де?», что ты на работе и как освоишься — нас заберешь», — написала она в Instagram.

Свои обращения друг к другу супруги украсили семейным снимком на фоне радуги. Анастасия решила, что это добрый знак. «Если смотреть сверху, то радуга – не мост, а подкова на счастье», — заметила девушка. Этот кадр они сделали прямо перед отъездом Дмитрия на базу.