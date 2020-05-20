«У меня с головой плохо? У нее тоже нехорошо»: Тарасова продолжила «атаку» на Роднину

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в интервью YouTube-каналу «Ностальгия» продолжила свои нелестные высказывания в адрес трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Отметим, что две золотые медали Роднина в свое время выиграла под руководством именно Тарасовой.

Спор между двумя великими личностями начался с того, что, как утверждала Тарасова, Роднина отправила хореографа Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был уже рак четвертой стадии. В ответ Роднина сказала, что Тарасова запуталась в датах и у нее давно проблемы с головой. Наставница ответила, что трехкратная олимпийская чемпионка — законченная дура.

«Мне уже надоело это все слушать. Пишет, что у меня с головой плохо? Видно, у нее тоже нехорошо». Татьяна Тарасова

Как отметила Тарасова, «с головой у нее, может быть, и плохо, но память хорошая». Она не сомневается, что Роднина отправила Черкасскую на другой континент, когда делать этого было категорически нельзя. Отметим, что талантливый хореограф ушла из жизни в 2001 году.