«Не узнать»: Плетнева ради эффектного клипа появилась с огненно-красной шевелюрой

Пробившаяся в финал «Маски» певица не перестает работать и на самоизоляции.

Появившаяся в финале «Маски» Анна Плетнева на время сменила цвет волос ради съемок нового клипа. 42-летняя исполнительница не перестает активно трудиться даже на самоизоляции: так, артистка анонсировала выход песни «Сердце-зажигалка». Судя по всему, зрелище ожидается масштабное.

На личной странице в Instagram Плетнева поделилась снимком своего образа. Так, ради кадра Анна на время сменила свой привычный каштановый цвет волос на огненно-красный. В подобном варианте певица стала больше похожа на русалку Ариэль. Добавляет эффекта откровенный лиф с ремнями на груди: благодаря нему, от Анны невозможно оторвать взгляд.

«Вот это секс», «Не узнать», «Неописуемая красота. Образ вообще огонь, а глаза-то какие», «Анна, вы, конечно, космос», «А на постоянку такой цвет не хотите?» — предлагают подписчики.