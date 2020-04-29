«Не спала целую ночь»: Анна Плетнева была в шоке, когда примерила костюм Попугая на «Маске»

По словам исполнительницы, в подобных проектах она никогда раньше не участвовала.

Певица Анна Плетнева во время прямого эфира в Instagram с ведущим Вячеславом Макаровым вспомнила, как ее уговаривали участвовать в шоу «Маска», где она дошла в итоге до финала.

«Я раньше в подобных шоу никогда не участвовала. Мой путь совсем другой — сама придумала и написала. Это моя карма. Мне никогда не помогали вспомогательные истории. И тут мне звонит продюсер Алена Михайлова и предлагает принять участие в съемках. Я ей говорю, что нигде не участвую. В итоге она меня как-то уговорила и я все-таки поехала на встречу. И меня там опять-таки уговорили. Сказали, что это будет ролевая игра». Анна Плетнева

По словам Анны Плетневой, она была в некотором шоке, когда на нее напялили, как она выразилась, костюм попугая.

«Я потом не спала целую ночь. Не понимала, как в таком выйду на сцену. Меня мои продюсеры напугали, что уже подписали контракт. Я мечтала, чтобы меня быстрее узнали. Хотела спалиться по полной. Но зрители почему-то запутались. Я поняла после первого эфира, что второй программе быть. В корне поменяла свое отношение к этому шоу», — заметила Анна Плетнева.