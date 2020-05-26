«Я очень благодарна этому времени»: Гагарина поделилась, как переживает непростой период

Полина Гагарина после первого неудачного брака с Петром Кисловым феноменально похудела и начала совместную жизнь с фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара казалась идеальной. Они вместе путешествовали, растили дочку Мию, а также старались во всем поддерживать друг друга. Однако несколько дней назад в СМИ просочилась информация, что супруги больше не живут вместе. Якобы их отношения сошли на нет еще осенью.

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Молчание со стороны Полины и Дмитрия лишь усилило слухи. Многие теперь уверены, что супругов действительно проблемы в семье. Более того, певица перестала публиковать фото и видео с мужем. Все больше времени она уделяет дочери, а также спорту. Теперь девушка делится лишь кадрами с тренировок. Но накануне артистка прервала молчание и заговорила о непростом периоде. Гагарина предпочла поговорить о карантине.

«С началом карантина у меня было ощущение, что это все „неправда“, не так серьезно, что вот-вот и мы снова заживем привычной жизнью. Ну неделя, ну две… и вроде как дела есть, и активность съемочная, и концерты продолжаются, пусть и в новом формате. И вот наступил май — у меня поменялся распорядок дня, изменились привычки, появилось время для себя — и впервые в жизни не было суеты. И сейчас бывают дни, когда я забываю, какой сегодня день недели. И знаете, я очень благодарна этому времени, несмотря на то, что для многих оно действительно стало непростым. Я желаю всем обрести новую энергию, удачу и возможности. Удивительно открывать себя, удивительно открывать людей вокруг. Давайте вернемся лучшими в новый мир!» — написала певица.

Поклонники поддержали артистку. Многие сочли, что так завуалировано она подняла тему о своих проблем с Исхаковым. По всей видимости, она не собирается отчаиваться.