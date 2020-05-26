«Подчеркивает женственность»: Дайнеко в широких джинсах и косухе оверсайз восхитила стилиста

Виктория Дайнеко за годы работы на сцене создала образ нежной и ранимой девушки. Она часто носит легкие платья и сарафаны, а в клипах играет романтичных натур. Но в обычной жизни артистка любит носить и костюмы, и более дерзкие образы. После развода с отцом своей единственной дочери Лидии девушка не говорит о личной жизни. 33-летняя певица на карантине стала публиковать архивные фото, показывая, какой разной она может быть.

На фото она нередко позировала в легких летних мини-платьях. А вот на очередном селфи, сделанном в лифте отеля в Лос-Анджелесе, девушка предстала в стильном весеннем наряде. Дайнеко позировала в темных широких джинсах, светлом топе и косухе оверсайз с цепями.

«Есть города, которые я совершенно не понимаю. Но в них живут и работают те люди, к которым не приехать невозможно», — загадочно написала артистка.

Поклонники оценили образ в стиле рокерши. «Красавица», «Вот это малышка», «Крутая», — стали комментировать пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист Марина Корабель.

«Эстетика гратеска и 90-х сейчас очень актуальна и это отображается в образе Виктории. Объемная кожаная куртка и множество цепей. Акцентная куртка с цепями отлично сочетается с базовыми джинсами и и обтягивающим топом светлого оттенка. Также, очень хорошо, что открыта зона декольте, это подчеркивает женственность», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.