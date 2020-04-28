«Сама нежность»: Виктория Дайнеко в голубом мини-платье восхитила стройной фигурой

Виктория Дайнеко в прошлом году много путешествовала. Она даже побывала в Лос-Анджелесе вместе с Полиной Гагариной. Тогда они готовились озвучить новый мультфильм про троллей. Теперь певица коротает время дома. Девушка воспитывает четырехлетнюю дочку Лидию. С отцом ребенка барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом она рассталась в 2017 году, заподозрив его в изменах. Теперь артистка сама воспитывает наследницу.

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32-летняя Дайнеко обладает стройной и подтянутой фигурой. Она не редко публикует фото в купальнике. Поклонникам нравится ее женственный и романтичный стиль одежды. В обычной жизни певица часто носит джинсы-бойфренды с блузками или лонгливами. Но в ее гардеробе также много платьев.

Накануне Виктория подразнила поклонников, поделившись архивным видео. На кадрах девушка кружится в нежно-голубом мини-платье с рюшами и открытой спиной. Артистка позировала на природе с распущенными волосами и без макияжа. Для удобства она надела на туфли, а белоснежные кроссовки на платформе.

«Воспоминания сделаны в самую холодную зиму», — написала певица.

Поклонники пришли в восторг от женственного образа и точеной фигуры девушки. «Нежная», «Классное платье, очень идет, сама нежность», «Как девочка маленькая», «Стройная и красивая», «Само очарование», — прокомментировали пост подписчики.