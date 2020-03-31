«Божественная Афродита»: Дайнеко облачилась в нежно-розовое платье из органзы

На самоизоляции из-за пандемии коронавируса 32-летняя Виктория Дайнеко делится с подписчиками в Instagram понравившимися ей кадрами из студийной фотосессии.

Так, на портретном снимке бывшая возлюбленная барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана позировала в дизайнерском наряде, отдав предпочтение трендовой пастельной палитре. Девушка облачилась в нежно-розовое платье из органзы. Образ певицы дополнил легкий макияж в естественном стиле.

Напомним, что с Клейманом артистка прожила в браке всего два года, они расстались в 2017-м. За это время Виктория успела обзавестись наследницей. В одном из интервью Дайнеко объяснила, почему до сих пор скрывает дочь от прессы и поклонников.

Поп-исполнительница уточнила, что когда ее малышка станет взрослой, она сама решит, нужна ли ей эта популярность. По этой причине звездная мамочка делает все для того, чтобы уберечь кроху от пристального внимания репортеров. В октябре дочке певицы исполнится пять лет.

«Прекрасное платье, вы счастье!», «Нежная», «Божественная Афродита», «Красавица! Очень красивая улыбка», «Фея цветов», — такие комментарии появились под свежим снимком Виктории.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и внешность выпускницы «Фабрики звезд».

Так, историк моды признался, что образ Виктории всегда казался ему противоречивым. Певица часто одевается как женщина-вамп, пользуется яркой помадой, любит красное и черное. Однако с другой стороны, у Дайнеко совершенно детский голос и жесты, как будто ей не больше четырнадцати лет, говорил Васильев. Телеведущий сравнил поп-исполнительницу с «набоковской Лолитой». Такая смесь, как считает историк моды, очень нравится мужчинам.