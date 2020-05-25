Алсу в рубашке оверсайз исполнила песню «Последний звонок» в домашней обстановке

Певица Алсу еще в марте самоизолировалась. Уже почти три месяца она находится в своем особняке с семьей. Певица успела переделать домашние дела и в какой-то момент стала наряжаться без повода. Карантин стал для нее возможностью побыть с детьми: дочками Сафиной и Микеллой, а также сыном Рафаэлем. Со своими наследницами артистка порой поет дуэтом и даже танцует, а вот сына она пока предпочитает скрывать от посторонних глаз.

25 мая, когда в школах должны пройти последние звонки, Алсу решила сделать подарок выпускникам. Она исполнила знаменитую песню «Последний звонок» в домашней обстановке, аккомпанируя себе на рояле. Певица предстала не в привычном вечернем платье, а полосатой рубашке оверсайз. Свой образ она дополнила серьгами-кольцами и макияжем в нюдовых тонах. Находясь на карантине артистка стала чаще носить джинсы и лаконичные футболки.

«Мне кажется, я исполняла эту песню последний раз лет 20 назад. Мне она тогда казалась очень детской, а мне хотелось быть очень взрослой. И мы как-то не сошлись характерами. Сейчас, спустя столько лет, совсем иное отношение: в этой песне сколько тепла и любви…, ностальгия по тому волшебному времени. У меня не было «последнего звонка». В то время я уже вовсю работала и школу заканчивала экстерном… Поздравляю всех ребят, для кого сегодня звучал «последний звонок». Ваше окончание школы проходит в «немного» необычных обстоятельствах. Но пусть это лишь придаст вам сил и принесет удачу. Желаю всем, кому предстоит сдавать экзамены, пройти это испытание успешно, чтобы вы могли реализовать свою мечту и поступить в выбранный вами институт! Родителям — сил, выдержки и крепчайших нервов!», — написала звезда.

Поклонники насладились песней в исполнении Алсу. Многие восхитились ее вокальными данными и признались, что прослезились. «Ооо, ностальжи прям, Алсу», «Очень красиво спели», «Блин, я аж слезу пустила», «Школьные годы вообще ассоциируются с вашими песнями», «Какая вы хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.