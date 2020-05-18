«Подрастает будущая модница»: дочь Алсу предстала в длинном пуховике и неоновых кроссовках

Девочка уже имеет свое чувство стиля, которое отличается от вкуса ее мамы. Об этом и порассуждала стилист Ольга Трофимова.

Алсу недавно вспоминала, как 20 лет назад совсем юной выступила на «Евровидении» и заняла второе место. Теперь ее знаменитую песню Solo поет ее дочка Микелла Абрамова. Недавно девочке исполнилось 12 лет. Родители позаботились, чтобы все их дети получили хорошее образование, поэтому Микелла и ее сестра Сафина уже в совершенстве знают английский язык. А год назад младшая из них приняла участие в шоу «Голос. Дети», где продемонстрировала свои вокальные данные.

У наследницы Алсу уже появился свой вкус даже в одежде. Она любит одеваться в стиле casual. У нее в гардеробе есть модные в этом сезоне широкие джинсы и множество лаконичных толстовок. А накануне Микелла продемонстрировала свой весенний образ. Так как в Москве погода прохладная и преимущественно пасмурная, девочка облачилась в толстовку, джоггеры и длинный черный пуховик с неоновыми вставками. Наряд дополнили яркие кроссовки такого же неонового оттенка. Она распустила волосы и надела очки с прозрачной оправой.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. Многие посчитали, что ей идут такие наряды. «Моднявая», — заметила одна из подписчиц дочери Алсу. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее look имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Ничто так не раскрасит пасмурный день, как правильно подобранный образ! Мы видим невероятно кислотный оттенок в зелени, дополненный натуральным графитовым цветом, совершенно бомбическими кроссовками такого же оттенка, как акценты на пуховике, а еще look дополнен имиджевыми очками. И в итоге абсолютно молодежный, городской, нескучный образ на раз, два, три готов! Отмечу, что у Алсу подрастает будущая модница. Девочка любительница неординарных, ярких, не классических нарядов. Я думаю, это будет ее отличительной чертой от мамы. Алсу все-же такая изящная, элегантная и преимущественно в классического кроя костюмах преподносит свои образы. А дочка — совсем другая версия Алсу. Она будет настоящим стрит сеттером — законодательницей уличной моды», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.