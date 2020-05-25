Ирина Пегова в джинсах скинни прогулялась с дочкой по пустынным улицам Нижнего Новгорода

Актриса покинула деревню рядом с городом Выкса, где проводила время на карантине.

Ирина Пегова в апреле успела побывать на съемках в Белоруссии. Тогда больше двух недель актриса наслаждалась прогулками по Минску, знакомилась с местными достопримечательностями и занималась спортом. А потом девушка вернулась на родину. Она забрала дочь Татьяну из Москвы и отправилась переживать карантин в деревню рядом с ее родным городом Выкса. Там в деревянном доме она быстро навела порядок, стала брать уроки живописи и пообщалась с мамой и бабушкой.

Но похоже, что сидеть на одном месте Ирине надоело. Накануне она покинула деревню. Актриса добралась до Нижнего Новгорода и прогулялась по улицам с дочкой. Девушка предстала в серых джинсах скинни и черной футболке. Для удобства она надела кроссовки, а волосы собрала в хвост.

«Нижний встречает пустыми улочками и хорошей погодой», — отметила Пегова.

Дочка звезды тоже предпочла стиль total black, который разбавила белыми кедами на высокой платформе. «Как красиво!», «Вы такая настоящая, сейчас мало таких», «Какие у вас кроссовки классные», «Ирины, вы в прекрасной спортивной форме», «Та же девчонка из фильма «Прогулка», «Какая красота», «Вот это вид на Волгу», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее актриса участвовала в шоу «Танцы со звездами», а недавно она снялась в клипе Леонида Агутина. Пегова показала класс на паркете.