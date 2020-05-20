«Носит их без зазрения совести»: Ирина Пегова запечатлела маму в своем платье

Ирина Пегова не скрывает, что наслаждается карантином. Еще в марте она была в Белоруссии на съемках, а потом вернулась на родину. Однако самоизолироваться она решила не в Москве, а в деревне в Нижегородской области. Там у артистки есть свой деревянный дом, в котором живет ее бабушка. Актрисе не скучно, так как с ней приехала ее дочь Татьяна, а также мама Вера Александровна. Даже находясь вдалеке от светской жизни в городе, звезда кино любит наряжаться.

Недавно Пегова отметилась в длинном черном платье, а дома она ходит в лаконичных, но женственных нарядах. Как оказалось, гардеробом артистки пользуется не только она сама. В соцсети девушка опубликовала новые фото своей мамы. Она запечатлела женщину в платье с пуговицами цвета баклажана. Благодаря макияжу с акцентом на губы родительница звезды преобразилась.

«Помогите …. что делать, если мать родная уже отбирает у дочери своей платья, бесстыдно и с удовольствием носит их без зазрения совести? Как с этим бороться? Подскажите? А если серьезно, Вера Александровна, мне нравится, что я покупаю вещи с расчетом на то, что мама будет форсить вместе со мной», — с юмором написала Ирина.

Многие поклонники восхитились красотой женщины и похвалили актрису. «У вас такие потрясающе красивые мамины глаза! Она же с вами поделилась», «Мамуля-красотка!», «Это просто счастье, когда доченька заботится о мамочке. Пусть модничает!», «Я думаю, это такой кайф… иметь не только маму, но и близкую подружку… в лице мамы!», «Мама молодец, так хорошо выглядеть, да еще в наряде дочери — это супер», — прокомментировали пост подписчики.