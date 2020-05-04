«Хорошо сидим»: Ирина Пегова в черном платье в пол отпраздновала день рождения зятя

Ирина Пегова побывала в Белоруссии, когда в России начался карантин. Лишь несколько недель назад актриса тоже самоизолировалась. Она предпочла забрать дочку Татьяну из Москвы и провести время в деревне в Нижегородской области. Там у девушки есть просторный дом, где она сразу навела порядок. Ко всему прочему, теперь ее окружают близкие — мама, бабушка и сестра. Артистка учит новые сценарии, гуляет по лесу, а также берет уроки живописи.

Очередной вечер Пегова провела с краской и кисточками. Она нарисовала маки, которые растут у дома. Как оказалось, актриса решила своими руками сделать подарок.

«Сегодня день рождения моего зятя! Алексея — мужа сестры! Начала рисовать ему подарок… Леша, тебе улова хорошего!» — написала звезда.

По всей видимости, улов был действительно хорошим. За праздничным столом все отведали жареной рыбки. Ирина нарядилась в черном лаконичное платье в пол. Она собрала волосы, а вот от макияжа отказалась.

«Хорошо сидим», — призналась она.

Многие поклонники восхитились тем, как хорошо выглядит актриса. Некоторые не стали скрывать, что завидуют Пеговой, которая коротает время в приятной компании. «Ирочка, вы очень классная девушка», «Как все успеваете», «Красотка! У вас невероятный талант!», «Как вам идет платье», — прокомментировали пост подписчики.