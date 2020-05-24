Собчак в золотом комбинезоне поверх свитера и «вырвиглазной» куртке стала ночным кошмаром стилистов

38-летняя Ксения Собчак удивила аудиторию, появившись на людях в золотом комбинезоне, надетом поверх теплого свитера. В субботу, 24 мая, телеведущая анонсировала старт для новой авторской программы «Осторожно: новости!». Дебют вышел запоминающимся: так, в самом начале Ксения станцевала перед камерой в, мягко говоря, странном образе, который вполне мог бы стать ночным кошмаром какого-нибудь стилиста.

Так, для выступления Ксения выбрала золотой комбинезон, который стал основой образа. Неудачно подобранный фасон подчеркнул все визуальные недостатки Собчак, добавив ей лишних сантиметров в талии и в ногах. Более того – в достаточно глубокой зоне декольте виднелся теплый белый свитер. Довершает картину «вырвиглазная» зеленая кожаная куртка и кроссовки. Очевидно, что журналистка сознательно выбрала вещи из разных опер, чтобы создать максимально комичный эффект, и ей это удалось.

В Сети же поспешили сравнить Ксению с миньоном. «Кровь из глаз», «Как из мультика про желтых и круглых сбежала», «Нельзя же так утягиваться в 40-то лет», «Как миньон в этом золотом комбезе», «Как это развидеть?», «Какое зло мы вам сделали?», «Клип снимал Гудков?», — делятся своими соображениями люди.