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«Ты просто сдала, мать»: Ургант отчитал Собчак, которая пришла в Останкино без маски и перчаток

Светская львица выложила запись забавного диалога с телеведущим.

«Ты просто сдала, мать»: Ургант отчитал Собчак, которая пришла в Останкино без маски и перчаток
Ургант пристыдил Собчак за хождение без маски/http://globallookpress.com/

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram разместила забавный ролик, который был сделан в коридорах Останкино. Она повстречала популярного юмориста Ивана Урганта, который передвигается исключительно в маске в связи с пандемией. А вот сама Собчак более легкомысленна. Она ходит без маски и перчаток.

На кадрах можно увидеть, как светская львица снимает перемещения Урганта. Тому, впрочем, это быстро надоедает.

«Ты бы хоть себя сняла, чтобы люди посмотрели, как ты без всего», — сказал Ургант.

Однако у Собчак на эти слова нашелся железный контраргумент: «А я что. Я сдала анализы».

В свойственной только ему манере юморист отшутился: «Нет, ты просто сдала, мать».

Судя по всему, шутка зашла, но Собчак посчитала нужным сделать ответный «комплимент» звезде Первого канала.

«Ты тоже хорошо выглядишь», — заявила светская львица.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом в России перевалило за отметку в триста тысяч человек. В мире общее число зараженных свыше пяти миллионов.

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