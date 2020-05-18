«Смотрите и комментируйте»: Собчак цинично высказалась о подписчиках в соцсетях

Телеведущая Ксения Собчак выложила новый пост в своем личном аккаунте в Instagram. На этот раз звезда критиковала не представителей шоу-бизнеса и своих коллег, а аудиторию в соцсетях. Конкретно — людей, которые пишут комментарии под постами. По словам Собчак, существует огромное количество личностей, которые предпочитают комментировать чужой труд, вместо того, чтобы создать что-то свое. Со смехом звезда заявляет, что это настоящая драма. В итоге Ксения продемонстрировала свой новый проект и попросила людей, которых она чуть ранее обозвала не самыми лестными словами, продолжить свой труд и комментировать ее посты дальше.

«Полистала ленту и подумалось с утра, сколько же людей проживают всю свою жизнь, комментируя чужое творчество, чужой «продукт». Сколько в этом человеческой драмы. Собственно единственный смысл существования критиков-комментаторов — это создавать сопротивление, чтобы плыть и грести вперед было сложнее, но чтобы мускулы работали. Смотрите и комментируйте, комментируйте, комментируйте!» — заявила звезда.

Как это не иронично, но большинство из комментариев к посту распространяли рекламу, а остальные похвалили фото, не обращая внимания на длинный текст от своего кумира.