Папина кокетка: Лиза Галкина облачилась в хлопковый сарафан с кружевом в технике макраме

В свои шесть лет Лиза Галкина может похвастаться обширным гардеробом. Как говорит шоумен Максим Галкин, их с Аллой Борисовной дочка знает толк в моде. Ведь она не раз принимала участие в дефиле, демонстрируя на подиуме наряды от Галины Юдашкиной. К слову, наследница Примадонны отечественного шоу-бизнеса уже позировала перед объективом фотокамеры в жакете и трендовых клетчатых кюлотах. Кроме того, в гардеробе Лизы есть и классические брюки с лампасами. Но чаще всего малышку можно увидеть платьях. На одной из фан-страничек дочери шоумена Максима Галкина появился один из ее снимков. Так, наследница певицы облачилась в хлопковый сарафан на бретельках. Наряд Лизы украшало кружево в технике макраме.

Напомним, что в новом учебном году шестилетние двойняшки Примадонны пойдут в первый класс. Примечательно, что дети певицы умеют читать и писать. Кроме того, даже в условиях домашней изоляции Гарри и Лиза занимаются с гувернером французским языком по видео-связи. Алла Борисовна считает, что дистанционное обучение не повод пропускать уроки.

По словам певицы, она не подпускает малышей к компьютеру. У наследников шоумена Максима Галкина нет и мобильных телефонов. Супруга телеведущего уточнила, что всю информацию дети должны черпать из семьи.