Стиль в мелочах: Лиза Галкина позировала на кухне в украшенном бисером платье 

В интервью Кириллу Клейменову в информационной программе «Время» на Первом канале 71-летняя Алла Пугачева призналась, что она выступала против затеи мужа, решившего публиковать в Instagram снимки их двойняшек. Однако шоумен Максим Галкин настоял на своем.

Позже телеведущий пояснил, что после того, как репортеры напечатали в своих газетах фото его детей, он уже не видел смысла прятать малышей от общественности. Кроме того, муж Аллы Борисовны пришел к мысли, что уж лучше он сам поделится теми кадрами, которые он хотел бы видеть, чем будет сталкиваться с папарацци на каждом шагу.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, шестилетняя Лиза Галкина растет маленькой модницей. У малышки обширный гардероб, которому могли бы позавидовать и девочки-подростки. Дочка шоумена Максима Галкина уже дефилировала по особняку в актуальных клетчатых кюлотах и жакете.

Но чаще всего кроху можно увидеть в платьях стиля бэби-долл. На одном из снимков наследница Примадонны отечественной эстрады позировала на кухне в платье молочного оттенка, украшенного бисером в виде маленьких жемчужин. Наряд девочки дополнила объемная юбка из органзы. Ко всему прочему, у Лизы длинные белокурые локоны.

Напомним, что дочка Аллы Пугачевой не раз принимала участие в модных показах Галины Юдашкиной. Наследница именитого модельера Валентина Юдашкина, близкого друга семьи Примадонны, занимается выпуском собственной линии детской одежды.