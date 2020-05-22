«Холодный май»: Юдашкина ходит по дому в пушистых тапочках и белых джинсах скинни

Ни для кого не секрет, что чета Юдашкиных близко дружит с семьей 71-летней Аллы Пугачевой. Ранее супруга именитого модельера уточнила, что она успела соскучиться по Примадонне. Марина надеется, что в скором времени они смогут увидеться и с Аллой Борисовной, и с ее супругом, шоуменом Максимом Галкиным. Юдашкины не раз отмечали семейные праздники вместе с Пугачевой.

Ко всему прочему, в свое время певица приняла предложение дочери кутюрье — Галины Юдашкиной. Так, артистка разрешила шестилетней Лизе Галкиной участвовать в дефиле в качестве модели, демонстрируя на подиуме наряды из новых детских коллекций. Галина уже говорила о том, что наследники именитых артистов выкладываются на показах точно так же, как и взрослые. Дочка шоумена Максима Галкина со всей ответственностью подходит к подобным мероприятиям. Малышка не раз примеряла наряды от Галины Юдашкиной. Кроме того, Лиза устраивает и домашние дефиле.

На личной страничке в Instagram Марина Юдашкина поделилась свежим отчетным снимком, представ перед объективом фотокамеры в облегающих джинсах скинни. Возлюбленная кутюрье пожаловалась на переменчивую майскую погоду, уточнив, что она решила утеплить ноги пушистыми тапочками.