«Эффектная турчанка»: Горбань в тиаре и пышном платье сравнили с Узерли из «Великолепного века»

33-летнюю Марию Горбань сравнили с героиней Мерьем Узерли в турецком сериале «Великолепный век». На днях актриса похвасталась в личном микроблоге закулисными кадрами со съемок проекта для онлайн-платформы IVI. Перед поклонниками Горбань предстала в эффектном пышном платье с восточным узором, а также плаще-накидке в пол. Голову девушки украшала богатая тиара, увенчанная огромным гранатом в середине. Удачно дополняла образ красная подвеска, создающая акцент на декольте.

Деталями проекта Горбань делится не спешит, однако и сама не отрицает схожести с Узерли из полюбившегося зрителю проекта.

«Хюррем уже не та», — поиронизировала она над собой.

Не оставил эффектный образ в стороне и женскую аудиторию. В комментариях девушки расхвалили образ Горбань и пожелали скорее ознакомиться с результатом ее работы. «Эффектная турчанка», «Похожа на Махидевран Султан! Красивая, слов нет», «Красивее, чем Хюррем», «Русская Роксолана», «Хюррем, ты ли это?», «Так и ходи постоянно теперь!», — пишут они ей.