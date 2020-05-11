«Похожа на маму»: Мерьем Узерли обнародовала редкий семейный снимок

На фото звезды «Великолепного века» предстали ее братья, сестра и родительница.

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли опубликовала в Сети редкую фотографию, на которой запечатлены ее мама Урсула, братья Денни и Кристофер, а также сестра Джанан.

«Наша мама с четырьмя наследниками. Мы и пожелать не могли себе такую мамочку. Увы, сегодня мы не можем быть рядом, но знай, что наши сердца всегда поблизости», — подписала она кадр.

Фотография вызвала горячие обсуждения в Интернете среди ее поклонников. Многие заметили, что актриса пошла внешностью в свою родительницу.

«Мерьем очень похожа на маму», «Действительно все мамино! Глаза, нос, рот…», «Теперь понятно, в кого красотой наша Роксолана», «Все очень симпатичные! Приятно на вас посмотреть», — прокомментировали фото звезды ее подписчики.

Напомним, актриса является четвертым ребенком в семье. Она родилась в Германии в смешанном браке немки Урсулы и турка Хуссейна.