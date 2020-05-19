«Помню ее в роли Хюррем»: стилист нашла ошибку в модном образе Узерли

В интервью Teleprogramma.pro эксперт по имиджу Елена Бестави прокомментировала один из повседневных образов 36-летней Мерьем Узерли. На прогулку с дочерью Ларой актриса из турецкого сериала «Великолепный век» отправилась в актуальном кожаном тренче винного оттенка.

Говоря о трендовом образе партнерши Халита Эргенча, стилист подметила, что актриса допустила модную ошибку. Знаменитость отдала предпочтение той одежде, которая ее упрощала, делая абсолютно обыкновенной. При этом Бестави припомнила, что в роли Хюррем девушка «блистала на экране в ярких восточных нарядах, подчеркивающих ее индивидуальность и красоту».

Эксперт по имиджу посоветовала Мерьем избавиться от кожаного тренча с металлическими кнопками и отстрочкой в виде прямых линий. Ни к месту, по мнению Бестави, оказался и клетчатый шарф. Актуальный плащ стилист предложила заменить на объемный тренч, визуально напоминающий халат. Свободный крой такого наряда как нельзя лучше обыграл бы внешность Узерли.

«Это та самая история, когда модные вещи могут испортить весь образ. Актуальный кожаный тренч настолько упростил нашу героиню, что она растеряла всю свою индивидуальность и красоту. Помню ее в роли Хюррем. Она великолепно вжилась в роль султанши. Мерьем идут эти восточные кафтаны, изысканные и богатые наряды», — уточнила эксперт по имиджу.

«Я бы посоветовала Мерьем заменить кожаный тренч с такими прямыми линиями в основе на что-то более мягкое. Например, плащ, визуально напоминающий халат. И пусть он будет в той же цветовой палитре, бордового оттенка. Мерьем бы смотрелась куда интересней. А этот модный образ делает ее обыкновенной. У многих срабатывает стереотип. Хочется, чтобы актриса и в жизни соответствовала своему персонажу», — заверила Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже десять лет благодаря мастер-классам и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» она учит составлять модные рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Кроме того, Бестави обучает основам создания имиджа, раскрывая секреты колористики и законы визуальной иллюзии и стиля.