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Стеша Маликова в дутой куртке и платке прогулялась с родителями по поселку

Ранее она вместе с отцом засветилась на вечеринке с Ксенией Собчак.

Стеша Маликова в дутой куртке и платке прогулялась с родителями по поселку
Стефания и Дмитрий Маликовы. Фото Global look press.

Дмитрий Маликов вместе со своей дочерью Стешей и женой Еленой засветился на прогулке по окрестностям элитного поселка. Это уже второй известный случай, когда музыкант нарушил самоизоляцию.

Стеша Маликова. Фото
Стеша Маликова. Фото https://www.instagram.com/steshamalikova/

Ранее он вместе с наследницей появился на вечеринке с Ксенией Собчак, ее мужем Константином Богомоловым и их детьми. Также на закрытом светском мероприятии присутствовала дизайнер Яна Расковалова. Позже Ксении Анатольевне пришлось оправдываться за этот выход. Она заявила, что ничего не нарушила, поскольку все присутствующие заранее проверились на коронавирус. Семья Маликовых никак не прокомментировала ситуацию.

На сей раз звездное семейство вышло прогуляться по элитному поселку, где располагается их дом. На видео, которое девушка выложила в сеть, Стеша, Елена и Дмитрий, примерив теплые одежды, прогуливаются по проселочной дороге без масок.

Стеша Маликова с мамой. Фото
Стеша Маликова с мамой. Фото://www.instagram.com/steshamalikova/

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